Актрисы не стало в возрасте 43 лет.

В воскресенье, 16 марта, ушла из жизни известная бельгийская актриса Эмили Декьеннн, известная по роли Розетты в фильме братьев Дарденн "Розетта". На момент смерти артистке было 43 года.

Трагическую новость сообщили родные и агент знаменитости, пишет издание The Guardian. Причиной смерти актрисы стала редкая болезнь - адренокортикальная карцинома. Это онкологическое заболевание, в результате которого на надпочечниках возникают злокачественные образования. Свои последние дни Эмили провели в больнице Гюстава-Русси близ Парижа, где и умерла.

Рак у нее диагностировали в октябре 2023 года. А уже в апреле 2024 года Декьенн сообщила, что ее болезнь перешла в стадию ремиссии, и она даже планировала вернуться к своей карьере. Однако в декабре прошлого года ее состояние резко ухудшилось. Уже тогда звезда получала неутешительные прогнозы от врачей.

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Актриса дебютировала в кино в 1999 году. Тогда она сыграла главную героиню в фильме "Розетта", который принес ей мировую славу. За съемки в картине актриса получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Среди самых известных лент знаменитости, в которых она снималась, также "Братство волка" режиссера Кристофа Ганса (2001), "Экономка" Клода Берри (2002), "Очень веселые вдовы" Катрин Корсини (2003), "Стая" Франка Ричарда (2010). Последним ее фильмом стал проект "Земля после".

При жизни она также была номинирована на премию "Сезар". Это произошло в 2004-м, когда Эмили попала в номинацию "Лучшая женская роль второго плана" за участие в проекте The Light.

Напомним, ранее умер звезда фильмов "Гарри Поттер" и "Доктор Кто" Саймон Фишер-Бекер. Его сердце остановилось 9 марта. Артиста не стало в возрасте 63 лет.

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