Украинский комик в грубой форме попросил фанатов не задавать ему этот вопрос.

Поклонники победителя первого сезона шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной и комика Александра Эллерта не понимают, как ему удалось выехать в США во время полномасштабной войны. На очередной подобный вопрос он в грубой форме попросил оставить его покое.

Эллерт в своем Instagram предложил подписчикам задать ему вопрос. Один из подписчиков спросил: "То есть благодаря тому, что ты звезда Украины – ты смог смыться (убежать) за границу? Верно?"

В своих сторис комик ответил в присущей ему манере, нецензурно попросив оставить его в покое. При этом он подчеркнул, что пересекает границу на законных основаниях.

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"Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также за время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, доктор Стрэндж, доктор Комаровский, Путь и Добробат никакого отношения к моему пересечению границы не имеют. Поэтому прошу официально от**баться от меня", – написал Эллерт.

Стоит отметить, что звезда "Холостячки" писал шутки для "Квартала 95", поэтому некоторые фолловеры предполагали, что он получил разрешение на выезд от Министерства культуры, как другие артисты-гастролеры.

Переезд Александра Эллерта в США - что известно

Украинский комик Александр Эллерт в августе 2022 сообщил, что переезжает в США. При этом он уволился из студии "Квартал 95", с которой долго сотрудничал. Причину увольнения комик не озвучил, но рассказал, что уже два года не появлялся в офисе.

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