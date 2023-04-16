Эллерт с юмором ответил на обвинения бывшей.

Украинская актриса Ксения Мишина откровенно рассказала об отношениях с Александром Эллертом, которого она выбрала в финале "Холостячки". Она заявила, что шоумен ее "морально уничтожал".

В недавнем интервью для Славы Демина Мишина призналась, что она больше не хочет вспоминать об Эллерте. Впрочем, когда ведущий еще раз спросил о бывшем, актриса не сдержалась.

Демин спрашивал, как Эллерт поддерживал Мишину в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Актриса заявила, что его "поддержка" выражалась в "моральном уничтожении". Ранее Мишина неоднократно намекала на абьюз со стороны юмориста, в этот раз она не раскрыла подробностей, однако вновь указала на возможную жестокость Эллерта.

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Сам юморист не стал молчать. Фанаты спросили у Эллерта, как он относится к тому, что его "выставили абьюзером". Шоумена попросили прокомментировать это с юмором.

Эллерт не стал игнорировать вопрос. Он заявил: "У нее все арбузеры". Юморист не пытается опровергать слова Мишиной и относится к ним довольно спокойно. Мало того, иногда он даже шутит об этом.

Почему Эллерт и Мишина расстались

В 2020 году Мишина выбрала Эллерта в финале "Холостячки". Шоумен подарил ей обручальное кольцо, она приняла подарок и ответила взаимностью на его признание в любви. Впрочем, уже через год Мишина объявила о расставании с любимым.

Впоследствии актриса намекнула на причины расставания с Эллертом. Она заговорила о токсичности и абьюзе. Мишина дала понять, что ей неприятно вспоминать об отношениях с юмористом.

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