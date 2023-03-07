Он поблагодарил коллег за проведенное вместе время.

В августе 2022 года украинский комик Александр Эллерт огорчил поклонников новостью о своем переезде в США. Сейчас же он заявил, что еще и уволился из студии "Квартал 95".

Причину своего увольнения комик не назвал, однако отметил, что уже два года не появлялся в офисе.

"Я хочу поблагодарить всю команду, всю семью "Квартала 95" за это время, за мои достижения, за мои падения. Но это были невероятные времена. У меня большое количество друзей, большое количество эмоций. Было прикольно. Несмотря на то, что я где-то полтора-два года не появлялся в офисе, но всех люблю, благодарю всех. Буду скучать", - сказал Эллерт на своей странице в Instagram.

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Он добавил, что сейчас в его жизни все хорошо, поэтому поклонникам переживать не стоит.

Чем известен Александр Эллерт

Он дважды участвовал в шоу "Рассмеши комика", где выигрывал 50 тысяч гривень. После этого Владимир Зеленский и Евгений Кошевой пригласили его в студию "Квартал 95" в качестве сценариста.

Также Эллерт принимал участие в первом сезоне реалити "Холостячка". В финале главная героиня Ксения Мишина выбрала именно его. Вскоре они съехались, но позже расстались.

Напомним, ранее Елена Кравец ответила, вернется ли в "Квартал 95".

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