Участница от Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Елизавета Ястремская написала в Instagram пост, в котором отреагировала на свое поражение.
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"Участие в конкурсе "Мисс Вселенная" навсегда останется в моей памяти, как одно из самых ярких событий в моей жизни. Я бесконечно благодарна Богу за возможность представить свою любимую страну на крупнейшем конкурсе в мире. Это бесценный опыт", - написала Елизавета.
Также она поздравила победительницу, мексиканку Андреа Месу, и выразила благодарность всем тем, кто за нее болел.
"Огромное спасибо всем за невероятную поддержку, вашу высокую оценку и вдохновение, которое вы мне давали. Я чувствовала любовь каждого из вас, кто искренне болел за меня. Мои новые победы впереди. Важнейшая победа для меня - быть признанной тобой, Украина", - добавила Ястремская.
Напомним, победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в этом году стала представительница Мексики Андреа Меса. Второе место заняла участница из Бразилии Жулия Гама, а третье - перуанка Яник Масета.
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