Королева Великобритании Елизавета II посетила съемочную площадку сериала под названием "Улица Коронации", которая в этом году празднует 60-летие - бриллиантовый юбилей.
Самый продолжительный британский сериал рассказывает о жизни простых обитателей улицы Коронации в небольшом городке.
Елизавете II показали комплекс студий и съемочных площадок сериала в Солфорде, пригороде Манчестера. Среди них был и паб Rovers Return из вселенной сериала.
Читайте такжеКоролева Елизавета II поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери
95-летняя королева так же встретилась с актерами и командой сериала на улицах Уизерфилда - вымышленного города, где происходит действие одного из старейших британских сериалов. Он основан на реалиях Солфорда.
Королева уже посещала съемочную площадку "Улицы Коронации" в 1982 году, когда съемки проходили в Манчестере. Сериал переехал в Солфорд в 2013 году, сообщает Би-би-си.
Вас также могут заинтересовать новости
- В день похорон принца Филиппа Елизавета II потеряла еще одного близкого человека
- У королевы Елизаветы II случилось горе: в Букингемском дворце не комментируют
- "Королевская ложь": Меган Маркл и принц Гарри соврали об имени своей дочери
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram