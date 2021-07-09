Елизавете II показали комплекс студий и съемочных площадок сериала в Солфорде, пригороде Манчестера.

Королева Великобритании Елизавета II посетила съемочную площадку сериала под названием "Улица Коронации", которая в этом году празднует 60-летие - бриллиантовый юбилей.

Самый продолжительный британский сериал рассказывает о жизни простых обитателей улицы Коронации в небольшом городке.

Елизавете II показали комплекс студий и съемочных площадок сериала в Солфорде, пригороде Манчестера. Среди них был и паб Rovers Return из вселенной сериала.

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95-летняя королева так же встретилась с актерами и командой сериала на улицах Уизерфилда - вымышленного города, где происходит действие одного из старейших британских сериалов. Он основан на реалиях Солфорда.

Королева уже посещала съемочную площадку "Улицы Коронации" в 1982 году, когда съемки проходили в Манчестере. Сериал переехал в Солфорд в 2013 году, сообщает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая