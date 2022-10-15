Ребенка звезда тенниса родила от своего мужа французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала мамой. У нее и ее мужа, француза Гаэля Монфиса этой ночью родилась дочь. Девочку назвали Ѕкаї.

Об этом теннисистка сообщила на своей странице в Instagram.

Муж Свитолиной присутствовал на родах.

Видео дня

"Что за ночь! Дамы и господа, пожалуйста, тепло приветствуйте Skaï Monfils. Не могу не поблагодарить своего мужа за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной", - написала звезда, опубликовав фото счастливой семьи.

Счастливый отец рассказал, что доченька родилась в 6 утра 15 октября 2022 года.

"У меня была самая удивительная ночь в моей жизни, которая закончилась самым прекрасным подарком около 6 утра. Элина была сильной и смелой. Спасибо моей жене и Богу за этот особый момент. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса SKAÏ", - написал Монфис на своей странице в Instagram.

Напомним, что Свитолина не выступала с марта 2022 года из-за беременности.

Ранее УНИАН сообщал, что Элина Свитолина стала вторым послом фандрейзинговой платформы United24, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Свитолина и Монфис: история отношений

Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они разошлись, но потом снова сошлись.

В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.

Называлась стоимость кольца для помолвки Свитолиной.

Свадьба теннисистов состоялось 16 июля в Швейцарии.

Стало известно, что Свитолина сменила фамилию.

Свитолина также раскрыла тайны своей личной жизни. Оказывается, в звезды украинского спорта есть брачный контракт с мужем Гаэлем Монфисом.

Вас также могут заинтересовать новости: