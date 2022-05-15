Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж французский теннисист Гаэль Монфис ждут ребенка.
О своей беременности Свитолина рассказала на своей странице в Instagram.
Как рассказали в семье профессиональных теннисистов, пополнение будет уже в октябре 2022 года - Элина ждет девочку.
Звезда поделилась трогательным фото с мужем, который мило обнимает живот жены.
"С сердцем, полным любви и счастья, мы рады объявить о том, что ждем рождения дочери в октябре", – написала Свитолина.
Напомним, в конце марта Свитолина объявила о перерыве в сезоне из-за проблем со спиной.
Свитолина и Монфис: история отношений
Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они разошлись, но потом снова сошлись.
В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.
Называлась стоимость кольца для помолвки Свитолиной.
Свадьба теннисистов состоялось 16 июля в Швейцарии.
Стало известно, что Свитолина сменила фамилию.
Свитолина также раскрыла тайны своей личной жизни. Оказывается, в звезды украинского спорта есть брачный контракт с мужем Гаэлем Монфисом.