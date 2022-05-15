Пополнение в семье Элины Свитолиной будет уже в октябре 2022 года.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж французский теннисист Гаэль Монфис ждут ребенка.

О своей беременности Свитолина рассказала на своей странице в Instagram.

Как рассказали в семье профессиональных теннисистов, пополнение будет уже в октябре 2022 года - Элина ждет девочку.

Звезда поделилась трогательным фото с мужем, который мило обнимает живот жены.

"С сердцем, полным любви и счастья, мы рады объявить о том, что ждем рождения дочери в октябре", – написала Свитолина.

Напомним, в конце марта Свитолина объявила о перерыве в сезоне из-за проблем со спиной.

Свитолина и Монфис: история отношений

Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они разошлись, но потом снова сошлись.

В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.

Называлась стоимость кольца для помолвки Свитолиной.

Свадьба теннисистов состоялось 16 июля в Швейцарии.

Стало известно, что Свитолина сменила фамилию.

Свитолина также раскрыла тайны своей личной жизни. Оказывается, в звезды украинского спорта есть брачный контракт с мужем Гаэлем Монфисом.

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