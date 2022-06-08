Платформа United24 создана с целью сбора средств на поддержку Украины, ее первым амбассадором стал известный футболист и тренер Андрей Шевченко.

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым амбассадором фандрейзинговой платформы United24, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщили в Офисе президента, амбасадорку представили во время онлайн-встречи с главой государства, вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и координатором платформы Ярославой Гресь.

Согласно сообщению, к видеоконференции также присоединился первый амбассадор United24 Андрей Шевченко, вместе с которым Элина Свитолина продолжит объединять мировое спортивное сообщество вокруг помощи Украине.

Президент поблагодарил Элину Свитолину за активную позицию, которую спортсменка заняла с первых дней войны, и отметил, что важно рассказывать об Украине в мире.

"Чтобы внимание к Украине не снижалось, нужно активно рассказывать о нас людям из других стран. Поэтому среди ключевых задач United24 – не только фандрейзинг, но и дополнительное внимание к Украине, к нашей борьбе за свободу", – отметил Зеленский.

Как напомнили в Офисе президента, за первые четыре недели работы фандрейзинговой платформы United24 на нужды Украины собрано более 52,5 млн долл. США.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Зеленский начал проект поддержки Украины United24. Платформа United24 создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта United24 стал известен футболист и тренер Андрей Шевченко.