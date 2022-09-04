Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что ее очень оскорбляет, когда люди говорят, что ее супруг Владимир Зеленский изменился за время президенства.
Она отметила, что он такой, как и всегда. И даже если бы он оставался до сих пор актером комедийного жанра, то все равно не поступил бы иначе, если бы в стране началась война.
"Он тот же человек, которым я его знала всегда. Никак по-другому он бы не поступил", – сказала Елена Зеленская в интервью BBC.
Отметим, в первые дни войны Зеленскому предложили эвакуироваться из Украины, но он твердо сказал, что ему нужно оружие, а не такси. То есть президент остался в стране, несмотря на то, что здесь идут активные боевые действия и ежедневно погибают люди.
Напомним, ранее Елена Зеленская расплакалась во время интервью для японского телеканала. Она не смогла сдержать слезы, рассказывая о маленькой Лизе из Винницы, которая 14 июля погибла из-за обстрела города.