Первая леди призналась, что ее оскорбляет.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что ее очень оскорбляет, когда люди говорят, что ее супруг Владимир Зеленский изменился за время президенства.

Она отметила, что он такой, как и всегда. И даже если бы он оставался до сих пор актером комедийного жанра, то все равно не поступил бы иначе, если бы в стране началась война.

"Он тот же человек, которым я его знала всегда. Никак по-другому он бы не поступил", – сказала Елена Зеленская в интервью BBC.

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Отметим, в первые дни войны Зеленскому предложили эвакуироваться из Украины, но он твердо сказал, что ему нужно оружие, а не такси. То есть президент остался в стране, несмотря на то, что здесь идут активные боевые действия и ежедневно погибают люди.

Напомним, ранее Елена Зеленская расплакалась во время интервью для японского телеканала. Она не смогла сдержать слезы, рассказывая о маленькой Лизе из Винницы, которая 14 июля погибла из-за обстрела города.

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