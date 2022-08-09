Зеленская не могла сдержать эмоций, рассказывая о погибшей в Виннице 4-летней Лизе.

Первая леди Украины Елена Зеленская расплакалась во время интервью для японского телеканала. Она не смогла сдержать слезы, рассказывая о маленькой Лизе из Винницы, которая 14 июля погибла из-за обстрела города.

Известно, что Зеленская была знакома с 4-летней Лизой. Девочка участвовала в съемках рождественского ролика. Первая леди рассказала, что малышка была очень солнечным и жизнерадостным ребенком.

"Я даже не могу, честно говоря, полностью описать свои чувства. Это был для меня тяжелый удар. Я эмоционально держусь даже сейчас. Потому что даже сейчас, когда я говорю о ней, у меня на глазах выступают слезы. Светлый и невинный ребенок. Очень больно", – сказала Зеленская.

Напомним, утром 14 июля оккупанты запустили ракеты по центру Винницы, они попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждены более 50 зданий различного назначения и свыше 40 машин. Жертвами ракетного удара стали 24 человека, в частности, три ребенка.

По сведениям командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, противник с подводной лодки, которая была в акватории Черного моря, ударил по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр".

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