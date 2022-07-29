Множество хейтеров назвали позу первой леди якобы "недостаточно женственной".

Недавно Владимир Зеленский и его супруга Елена приняли участие в фотосессии для Vogue. Один из снимков вызвал у общественности острую критику. Фото, где Елена сидит на ступеньках, раскритиковали и заявили, что якобы первая леди выглядит недостаточно женственно.

Эту волну хейта Зеленская прокомментировала для ВВС.

"Я использую любую возможность для того, чтобы говорить об Украине. Это была огромная возможность, потому что Vogue читают миллионы людей, десятки миллионов людей в мире. Это очень популярное издание. И поговорить с ними напрямую – это была моя обязанность", - сказала Елена.

Она не жалеет о том, что эти снимки получились именно такими.

"Мы буквально несколько часов потратили на это интервью, это было действительно важно для меня. Критика будет всегда, в любом моменте. Но я стою на том, что лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего", - резюмировала супруга Владимира Зеленского.

Напомним, Маричка Падалко заступилась за Елену Зеленскую и повторила ее позу для Vogue. Таким образом Маричка присоединилась к флешмобу #sitlikeagirl, который был организован в поддержку Елены.

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