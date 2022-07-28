Недавно супруга президента появилась на обложке культового издания Vogue. Однако фотографию остро раскритиковали.

Телеведущая Маричка Падалко повторила фотографию первой леди Украины Елены Зеленской для американского журнала Vogue. Таким образом Маричка присоединилась к флешмобу #sitlikeagirl, который был организован в поддержку Елены.

Поза первой леди на нашумевшем фото вызвала у многих возмущения и критику. Якобы там она выглядит совсем не женственно. Однако те, кто оценил снимок, решили поддержать Зеленскую и запустили флешмоб под хештегом #sitlikeagirl. Девушки и женщины выкладывают похожие фотографии.

"Хейт в украинских соцсетях вокруг фото Елены Зеленской на обложке Vogue закончился флешмобом в Facebook. Многих женщин возмутила претензия со стороны "традиционалистов" к той позе, в которой сидит первая леди. В сети сейчас приобретают популярность фото с хештегом #sitlikeagirl. Флэшмоб призван высмеять навязывание девушкам с детства стереотипного поведения в обществе", - написала Маричка Падалко под своим фото.

Отметим, автор фотографии - известная Энни Лейбовиц. Для съемки она специально приехала в Киев.

Напомним, фотосессия супругов Зеленских для Vogue покорила сеть.

Также УНИАН писал, что заплаканные Лидия Таран и Маричка Падалко растрогали фото на фоне разбитого ЖК.

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