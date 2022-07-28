Елена Зеленская и Маричка Падалко / Коллаж УНИАН

Телеведущая Маричка Падалко повторила фотографию первой леди Украины Елены Зеленской для американского журнала Vogue. Таким образом Маричка присоединилась к флешмобу #sitlikeagirl, который был организован в поддержку Елены. 

Поза первой леди на нашумевшем фото вызвала у многих возмущения и критику. Якобы там она выглядит совсем не женственно. Однако те, кто оценил снимок, решили поддержать Зеленскую и запустили флешмоб под хештегом #sitlikeagirl. Девушки и женщины выкладывают похожие фотографии.

"Хейт в украинских соцсетях вокруг фото Елены Зеленской на обложке Vogue закончился флешмобом в Facebook. Многих женщин возмутила претензия со стороны "традиционалистов" к той позе, в которой сидит первая леди. В сети сейчас приобретают популярность фото с хештегом #sitlikeagirl. Флэшмоб призван высмеять навязывание девушкам с детства стереотипного поведения в обществе", - написала Маричка Падалко под своим фото. 

Отметим, автор фотографии - известная Энни Лейбовиц. Для съемки она специально приехала в Киев.  

Напомним, фотосессия супругов Зеленских для Vogue покорила сеть.

Также УНИАН писал, что заплаканные Лидия Таран и Маричка Падалко растрогали фото на фоне разбитого ЖК.

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