Зеленский извинился за то, что долго скрывал от супруги свое решение баллотироваться в президенты.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что узнала о том, что ее супруг Владимир Зеленский баллотируется в президенты только из его новогоднего обращения, 31 декабря 2018 года.

Оказывается, Владимир Зеленский долго не мог решиться рассказать об этом супруге, так как заранее знал, что семье будет сложно его отпустить.

"Я знал, что оно (решение баллотироваться в президенты, - УНИАН) ударит по ним, что это будет трудный выбор. Это не шутка. Это серьезные вопросы. Моя семья не была готова отпустить меня", - сказал президент в интервью Пирсу Моргану.

Зеленская добавила, что ее супруг понимал, что ему придется вести серьезные переговоры с ней. Наверное, поэтому так долго не мог решиться рассказать о своем решении.

"Поэтому, наверное, каждый день он думал о том, что вот сейчас, вот сейчас я должен ей сказать. Но он все время откладывал это. А потом это было по телевизору. Я увидела его новогоднее обращение и узнала, что он действительно баллотируется!" – добавила первая леди.

После этого рассказа Пирс Морган предложил Владимиру Зеленскому извиниться перед женой.

"Хорошо. Мне очень жаль", - сказал президент.

После этой фразы все рассмеялись. Зеленский добавил, что впервые так искренне смеялся с начала войны в Украине.

Напомним, ранее фотосессия супругов Зеленских для Vogue покорила сеть.

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