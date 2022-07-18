Супруга президента дала интервью итальянскому изданию.

Первая леди Украины Елена Зеленская поговорила с итальянской газетой Corriere della Sera. Журналистам она рассказала, как относится к людям, призывающим украинских военных сдаться.

"Быть ​​пацифистом, когда на вас несется убийца с оружием - это последнее решение в вашей жизни. Просто представьте, что это в вашу страну, в волшебный Милан или в Неаполь, ворвались российские захватчики. Что они оккупировали окраины Рима, убили жителей пригородов. Их ракеты каждый день прилетают в жилые дома Болоньи. И потом оттуда достают бездыханных детей. И в это время кто-то говорит: "Сложите оружие, не сопротивляйтесь! Попытайтесь поговорить с тем, кто только что убил ваших родителей бомбой или заминировал школу ваших детей". Простите, но для меня это звучит как: "Давай, не сопротивляйся во время изнасилования" или "Попробуй поговорить со своим насильником", - сказала жена президента.

Елена отметила - мир должен понять, что насильник, как и захватчик, не остановится, если "принимать его с миром".

"Он пойдет дальше. И кто знает, не дойдет ли он до вас? Я бы этого не хотела. Останавливая сейчас нашествие, украинцы останавливают его не только относительно себя, но и относительно Европы", - добавила Зеленская.

Напомним, Елена Зеленская рассказала, покидала ли Украину после начала полномасштабной войны.

Также УНИАН писал, что Осадчая рассказала об украинской блогерше-тарологе, которая призвала ВСУ сложить оружие и сдаться.

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