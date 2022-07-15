Телеведущая возмущена таким заявлением.

Екатерина Осадчая сделала у себя в Instagram-профиле репост истории блогерши из Черкасс. Девушку зовут Эльвира, она называет себя тарологом. Так, пользуясь своими знаниями, она сказала, что наиболее безопасным для Украины и ВСУ будет решение сложить оружие. Такое заявление возмутило сеть.

"Я не доначу ВСУ специально. И не ем мясо. Потому что я не поддерживаю убийства и не поддерживаю войну. Я вижу самым разумным решением в этой войне - сложить оружие и принять врага добром. Это звучит удивительно, но это самое разумное, что может сделать образованный человек", - написала Эльвира.

Екатерина Осадчая эту мысль прокомментировала коротко: "Разум потеряла?".

Видимо, после волны комментариев, которые таролог не ожидала получить, она решила закрыть аккаунт.

"Закрыла аккаунт. Правильно. В принципе, можно и удалиться из жизни страны", - отметила Екатерина Осадчая.

К слову, до этого у себя в блоге горе-таролог рассказывала, что ВСУ якобы виноваты в том, что мирные города Украины бомбят.

Напомним, предательница Таисия Повалий заявила, что ее Родина - Беларусь.

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