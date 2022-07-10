Из-за войны в Украине их семья не может быть вместе.

С первого дня полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский встал на защиту своей страны и ежедневно вместе с ВСУ приближает нас к победе, а его супруга Елена Зеленская занимается волонтерством, ведет информационную войну и уберегает своих детей от ужасов войны.

До полномасштабного вторжения они были счастливой семьей, Зеленский часто играл с сыном, а дочь могла посоветоваться с папой по любому вопросу. Они привыкли всегда быть вместе. Но убийственная война внесла свои коррективы.

Елена Зеленская в интервью ТСН рассказала, что с 24 февраля всего несколько раз виделась со своим супругом. Они устраивают "ужин по телефону", но этого недостаточно. Видеться они не могут в целях безопасности.

"Я, как никто понимаю, женщин и мужчин, которые сейчас в разлуке. Все переживают: и он, и дети. Не хватает общения. Конечно, можно поговорить по телефону и мы это делаем каждый день", – сказала Зеленская.

Она добавила, что детям не хватает отца. При этом она надеется, что их психика сможет выдержать все происходящее и никаких серьезных последствий из-за войны не будет.

"Сыну нужен папа, чтобы поиграть, посидеть на коленках. Дочке нужно поговорить о своих делах и планах на будущее. Этого, к сожалению, нет. Мы надеемся, что они выдержат этот период без изменений для своей психики", - добавила первая леди.

Напомним, ранее новый образ Зеленской для обложки глянца вызвал бурю эмоций в сети.

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