Они знакомы много лет.

Актриса и телеведущая Елена Кравец, которая много лет дружит с Владимиром Зеленским, рассказала о своем волнении за него во время войны.

Она подчеркнула, что постоянно переживает за президента, ведь считает его родным человеком.

"Я волнуюсь за него, как за очень важного и близкого мне человека. Если хотите, то да, почти так же, как за мужа. Я волнуюсь, потому что это очень родной моему сердцу человек и вся их семья. Поэтому тот факт, что мы сейчас меньше видимся - он накладывает отпечаток. Точнее, не меньше видимся, а мы не видимся вообще", - сказала Елена в программе "В ліжку".

И добавила, что замечает все изменения Владимира за время войны. Также актриса искренне удивляется его выдержке и мечтает поскорее обнять друга.

"Я все вижу, любые незначительные изменения в голосе, во внешнем виде, я все это фиксирую и не понимаю, сколько всего ему приходится выдерживать, какие важные решения... Честно, мне кажется что это какой-то сон", - сказала она.

К слову, Елена Кравец не только подруга Зеленских, но и крестная мать первой леди. Также ее муж Сергей крестил дочь Владимира и Елены - Александру.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказала об отношениях с Зеленскими во время войны.

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