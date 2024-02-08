Она говорит, что очень скучает по их семье.

Актриса и телеведущая Елена Кравец много лет дружит с семьей президента Украины Владимира Зеленского. Более того, они являются кумовьями. Однако с началом полномасштабного вторжения их отношения сильно изменились.

Если ранее они часто виделись и проводили вместе время, то сейчас - нет. Как рассказала Кравец в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", она очень скучает по Зеленским и думает о них каждый день.

При этом она не хочет их отвлекать разговорами и посиделками от важных дел, которые свалились на них из-за российской агрессии.

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"Я вижу уставшие глаза, непокоренную душу и дух. Я думаю о них с Еленой каждый день. Я не понимаю и не могу себе осознать, потому что это бесчеловечная нагрузка, которую приходится выдерживать ему и его семье. Я не общалась с ними уже очень давно. Я не знаю, как сейчас выглядят дети, которых я видела, которые росли на моих глазах. Я не знаю, как они, и я не могу этого узнать, потому что у меня нет доступа. Я надеюсь, что он хотя бы иногда может улыбнуться из-за детей, потому что это человек, который всегда это делал", - высказалась актриса.

Кравец добавила, что обязательно встретиться с президентом и первой леди после нашей победы. Она говорит, что долго будет их обнимать.

"Я очень скучаю по прошлому и по их семье. Я часто представляю, как мы встретимся после победы. Мне кажется, я буду очень долго его обнимать, а потом Елену", - отметила знаменитость.

Напомним, ранее Кравец рассказала, что изменилось в Елене Зеленской во время войны.

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