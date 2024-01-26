Девушка нежно обратилась к своему избраннику.

Старшая дочь актрисы комедийного жанра и ведущей Елены Кравец - 20-летняя Мария - поделилась с поклонниками романтическими фотографиями со своим возлюбленным.

25 января молодой человек Марии праздновал день рождения. В честь праздника она решила поздравить его в своих социальных сетях.

Девушка обнародовала нежные черно-белые фото, где они с Ростиславом обнимаются и целуются.

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"С днем ​​рождения, любовь всей моей жизни. Ты все, что мне когда-нибудь было нужно. Люблю тебя", - подписала кадр Мария.

Стоит отметить, что Мария живет отдельно от своей звездной мамы. Ранее Елена рассказывала, что ее старшая дочь вместе с подругой арендует квартиру.

Напомним, ранее дочь Елены Кравец рассказала об обиде на звездную мать. Девушке даже пришлось ходить к психологу. Актриса извинилась перед дочерью за высказывание, что она подорвала ее доверие.

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