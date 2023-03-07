Старшая дочь актрисы жила на Лукьяновке.

Украинская комедийная актриса и телеведущая Елена Кравец впервые рассказала, что в 2022 году в дом ее старшей дочери Маши попала вражеская ракета.

В 15 лет Маша съехала от родителей и жила с подругой в ЖК на Лукьяновке. Однако после того, как Россия выпустила по Киеву ракеты, одна из них попала в дом девушки, поэтому она была вынуждена вернуться в родительский дом.

"Прилетела ракета в этот дом. Он не был разрушен… Это было на Лукьяновке. Мы понимали, что она там не останется", - сказала Кравец в программе "ЖВЛ".

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Однако, как говорит Елена, она рада возвращению дочери. По ее словам, Маша понимает, что ее родители могут быть на грани, поэтому с радостью помогает с младшими братом и сестрой - Иваном и Екатериной, которым сейчас только по семь лет.

"Маша иногда просто проявляет чудеса терпения и собранности: "Мама, иди! Я с ними останусь", "Просто оставь мне эту посуду. Все, иди". Она чувствует, что я где-то на грани бываю или папа", – добавила актриса.

Напомним, ранее Елена Кравец впервые призналась, почему ушла из "Квартала 95".

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