Актриса также призналась, как объясняет детям события в Украине.

Известная украинская актриса Елена Кравец ответила, планирует ли выехать с младшими детьми за границу.

Не секрет, что в начале полномасштабного вторжения она уже была в вынужденной эмиграции в Польше с тремя детьми. Однако через некоторое время Елена решила вернуться в Украину. И сейчас, когда начались активные обстрелы, она все равно хочет оставаться дома.

"Конечно, мысли уехать снова возникали. Но ничего так и не реализовалось, потому что это не было моим настоящим ощущением. Я уже была за границей, и хорошо помню, как тогда чувствовала себя я сама и как это влияло на детей. И не уверена, что повторный переезд пошел бы им на пользу", - отметила Кравец в интервью NV.

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Актриса также добавила, что часто говорит с 8-летними детьми-двойняшками о войне и старается все объяснять понятным языком.

"Мы говорим о войне. Они задают много вопросов: "Почему это произошло? Как? Когда все закончится? Какой из этого выход?". Я отвечаю только на те, на которые знаю ответ, и объясняю все понятным для них языком. Не углубляюсь в ужасы. Например, если они верят, что, когда ракета попадает в дом, приезжают пожарные, все спасают и все будет хорошо - я не разрушаю эту веру. Просто говорю, что мы все равно должны прятаться. В школе они всегда идут в укрытие. Дома, особенно ночью, мы не всегда спускаемся. Страшно, когда посреди ночи ребенок просыпается, будит меня и говорит: "Мам, мам, пошли, баллистика летит". И осознание того, что в возрасте восьми лет ребенок уже знает, что такое баллистика - это, конечно, ужас", - сказала Елена.

К слову, Кравец воспитывает троих детей: 21-летнюю дочь Марию, которая давно живет отдельно от родителей, а также 8-летних Екатерину и Ивана.

Напомним, ранее Елена Кравец впервые показала своих родителей.

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