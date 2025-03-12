Елена Кравец из 'Квартала 95' сменила род деятельности

У актрисы появились новые увлечения.

Артистка комедийного жанра Елена Кравец, которая много лет пародировала Юлию Тимошенко в "Квартале 95", в последнее время не ведет никаких развлекательных шоу.

Как она рассказала в комментарии ТСН, сейчас она посещает писательские курсы и, возможно, в будущем напишет книгу новелл.

"Я пошла на писательские курсы и понемногу пишу. Каждую неделю я должна издавать два текста, и они одновременно являются упражнениями. Я тренируюсь писать в разных методах. Мне это нравится. Кстати, это влияет очень терапевтически. Это одновременно и дневник, и как любая письменная, бумажная работа", — рассказала Кравец.

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К слову, недавно Елена выложила аудио первой новеллы под названием "Какая я женщина?", которую сама и начитала.

Напомним, ранее Елена Кравец ответила, общается ли во время войны с Зеленскими.

По словам Елены, они общаются с лидером страны и первой леди, но это бывает крайне редко. В основном они переписываются и поздравляют друг друга с праздниками. Ведущая говорит, что не хочет отвлекать друзей от государственных дел.

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