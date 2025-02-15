Звезда также призналась, какой диагноз был у ее матери два года назад.

Известная украинская ведущая Елена Кравец впервые показала своих родителей.

Женщина опубликовала совместное фото с родными людьми в своем Instagram. Елена решила рассказать больше о своих родителях, в частности, призналась, что ее мать два года назад перенесла инсульт. Из-за этого отец постоянно был рядом с женой и помогает ей выздоравливать.

"Это фото сделано 27 мая 2019 года в день папиного юбилея в честь 80-летия. Видите, какой парень? Сейчас ему 86 и он еще больший мой герой, ведь ухаживает за любовью всей его жизни, моей мамой, которая два года назад перенесла инсульт и теперь нуждается в заботе", - написала Кравец.

Видео дня

Елена добавила, что сейчас хочет перевезти родителей из Кривого Рога ближе к Киеву. Поэтому ищет им жилье, чтобы чаще видеться.

Реакция подписчиков

В комментариях подписчики ведущей пожелали здоровья ее родителям и засыпали комплиментами:

"Какая прекрасная семья! Желаю успехов в поиске уютного места! Такой наш век, когда родители нуждаются в большей заботе"

"Хорошие люди и родители! Маме выздоровления! Отцу уважение"

"Какие же хорошие папа и мамулечка у вас! Крепкого здоровья и долгих лет жизни под мирным небом".

Напомним, ранее Сергей Танчинец показал своего отца и публично обратился к нему.

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