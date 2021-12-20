Актриса получила "почетную" награду.

Украинская актриса Ольга Сумская 19 декабря побывала на церемонии награждения общенациональной премией года "Империя красоты".

Фото после награждения артистка опубликовала в своем Instagram.

"Чрезвычайно приятно в День Святого Николая получить такую почетную награду", – отметила она в подписи к снимкам.

На фото 55-летняя Сумская позирует в элегантном черном брючном костюме. На одном из снимков она вместе с мужем, актером Виталием Борисюком.

Читайте такжеАндрей Данилко купил эксклюзивный Rolls-Royce: подробности"Мои поздравления! Есть чудеса на свете", "Очаровательная пара", "Поздравляю", – отреагировали подписчики.

Ранее сообщалось, как Ольга Сумская прокомментировала слухи о конфликте со старшей сестрой Натальей.

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Автор: Виолетта Орлова