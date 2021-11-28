Артистка объяснила, почему ее старшая сестра Наталья не приехала на день рождение мамы.

Украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала слухи о конфликте со старшей сестрой Натальей.

Действительно ли они в ссоре, артистка рассказала в программе "Светская жизнь", пишет ТСН.

Отмечается, что на днях мать Сумских Анна Ивановна отметила 88-й день рождения. На праздник прилетела даже дочь Сумской Антонина, проживающая и работающая в России. А вот народная артистка Украины Наталья Сумская не приехала.

"Мы поздравляли маму по очереди. У Натальи Вячеславовны вечером был спектакль, у нее безумный график в театре. Она является примой театра имени Ивана Франко", – объяснила Ольга Сумская.

Читайте такжеЛолита напугала истерзанным видом и жуткими синяками: под подозрением ее любовник (фото)"Я бы хотела все же расставить все точки. Потому что эти слухи, которые возникают постоянно в Интернете, кто-то с кем-то не общается. Мы общаемся, люди добрые. Все у нас в порядке", – добавила она

Ранее сообщалось, как Ольга Сумская вышла в свет с 19-летней дочкой и показала ее фото.

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Автор: Катерина Шварц