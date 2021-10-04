Певица Grimes прогулялась по Лос-Анджелесу с коммунистическим манифестом Карла Маркса.

Канадская певица Grimes (настоящее имя – Клэр Буше) впервые появилась на публике после новостей о разрыве с 50-летним американским бизнесменом Илоном Маском.

Исполнительница прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в эльфийском костюме и с "Манифестом Коммунистической партии" Карла Маркса, пишет New York Post.

После того, как новости об этом разошлись по сети, Grimes у себя в Twitter заявила, что такой фотосессией решила "потроллить" преследовавших ее папарацци.

Тем временем в сети изрядно раскритиковали певицу за увлечение коммунизмом в наряде который стоит больше, чем годовые доходы некоторых людей.

Читайте также"Не хочу навязывать им гендер": подруга Илона Маска рассказала, как будет растить первенцаРанее сообщалось, как Grimes прокомментировала заявление Илона Маска об их расставании словами:

"Я собираюсь колонизировать Европу (один из спутников Юпитера) отдельно от Илона с целью создать лесбийскую космическую коммуну".

Певица Grimes и Илон Маск

Илон Маск и Клэр Буше стали парой в 2018 году.

В мае 2020 года у них родился сын. Мальчика они назвали довольно странным именем X AE A-XII.

На днях Маск заявил, что они с Grimes "наполовину расстались" из-за проживания в разных городах.

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Автор: Катерина Шварц