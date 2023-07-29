Певица упала и сломала ногу.

Опальная певица Анна Седокова поделилась с поклонниками печальной новостью - теперь она вынуждена передвигаться на костылях. Артистка, которая уже больше года молчит о войне в родной Украине, заявила, что у нее перелом ноги в двух местах.

В запрещенной в России соцсети Instagram она рассказала, что была у врача. Он диагностировал у нее компрессионный перелом. Теперь ей три недели нужно ходить на костылях и в сапоге.

"Что? Костыли на три недели? Как я буду с малым одна на костылях? У меня еще четыре важные съемки", - разгневалась Седокова.

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Отметим, недавно Анна Седокова упала прямо у сцены в Москве. Однако, несмотря на падение, она все же продолжила выступление и заявила, что это ее последний концерт.

Чем известна Анна Седокова

Певица была одной из участниц женской группы "ВИА Гра", позже она ушла в сольное плаванье. Однако добиться больших успехов ей не удалось.

Известно, что Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. Она воспитывает троих детей от предыдущих браков.

О полномасштабной войне певица молчит. Она делает вид, что в ее родной Украине будто ничего не происходит.

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