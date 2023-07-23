Певица заявила, что ужасно выступила из-за серьезного падения.

Певица Анна Седокова, которая предала Украину и продолжает выступать в РФ, рухнула прямо у сцены. Предательница давала концерт в Москве, однако "налажала" еще до того, как начала петь.

Опальная певица уже рассказала о своих "страданиях" росСМИ. По словам Седоковой, она рухнула со ступенек, так как хотела помахать своей дочери перед выходом на сцену.

"Машу ей рукой, делаю шаг, и падаю с лестницы вниз. А там было ступенек шесть, наверное. Я лечу вниз, потом поднимаюсь и понимаю, что у меня нет каблука, потому что он отломан, и через секунду - огромный отек", - заявила Седокова.

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Предательница плакала и жаловалась на то, что из-за падения практически сорвала свое выступление. В соцсетях Седокова писала: "Возможно, это мой последний концерт". Певица, которая упорно молчит о войне, извинилась перед россиянами и в очередной раз призналась в любви к гражданам страны-агрессора.

"Это была катастрофа. Я так переживала весь концерт, чтобы все было гениально, мы ведь так все выстраивали. И когда ты так долго этого ждешь… Я поняла, что облажалась, даже не выйдя на сцену… И я очень переживаю, так как я стояла, мне было больно, и я не выложилась на максимум, на который должна была выложиться", - пожаловалась опальная артистка.

Что Седокова говорит о войне и России

Певица живет и работает в РФ уже много лет. До полномасштабной войны Седокова говорила, что переезжает в США вместе с очередным мужем - баскетболистом Янисом Тиммой. Однако певица все равно продолжает ездить в РФ с концертами.

Она игнорирует тему войны в родной Украине. В своих соцсетях Седокова публикует откровенные фото и хвастается "роскошной" жизнью, делая вид, что ничего не происходит. Однако на каждом своем концерте певица не забывает говорить, что любит своих фанов из РФ.

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