Девушка поделилась кадрами со свадебной церемонии.

Участница романтического шоу "Холостяк-12" Марина Голд вышла замуж.

Радостной новостью она поделилась в своем Instagram. Марина опубликовала видео с церемонии, которая состоялась в Малибу вчера, 4 апреля.

"Семья Доманецких 04.04.2025. И вот я в фате и белом платье, стою в Малибу на прекрасном закате солнца. Перед тобой, моя родная душа. Я тебя так ждала. Слезы в глазах. Теперь мы семья! Мы так мечтали", - подписала видео невеста.

Также заметно, что влюбленные не делали громкого празднования, ведь на видео только фотографы и церемонимейстер.

Кстати, ранее девушка рассказывала, что они вместе с избранником, имя которого не рассекречивает, уже более 6 месяцев. Мужчина сделал Марине предложение в феврале на Гавайях. Где они познакомились - неизвестно.

К слову, Марина участвовала в шоу "Холостяк", где главным героем был бизнесмен Алекс Топольский. Девушка не прошла в финал проекта, однако запомнилась зрителям ярким образом. После начала полномасштабной войны она уехала в США, где работает косметологом.

Напомним, ранее бывшей участнице шоу "Холостяк-12" Саше Погореловой сделали предложение.Однако пока пара не рассекречивает дату свадьбы.

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