Павел Гудимов вспомнил одно из выступлений коллектива в Волгограде.

Экс-гитарист группы "Океан Эльзы", галерист Павел Гудимов, который ранее рассказал о звездной болезни Святослава Вакарчука, поделился воспоминаниями о гастролях в России. Музыкант рассказал историю, которая произошла после одного из концертов.

Гудимов является соучредителем коллектива и 10 лет с момента его создания выступал с группой. До 2014 года музыканты гастролировали по стране-агрессору, но они всегда выступали с украиноязычным репертуаром. Гудимов говорит, что концерты в РФ были ужасными. Он вспомнил одно из выступлений группы в Волгограде. Участники были удивлены, в каком запущенном состоянии город и площадка, на которой они выступали.

"О наших гастролях в РФ можно написать книгу. Это такой ужас, там столько трэша, что вы себе не представляете. Конечно, если говорить об обычных концертах, то это одно дело. А все, что касается корпоративных выступлений, каких-то поездок по России - это кошмар. Например, вспоминаю концерт в Волгограде. Мы выступали в клубе, в котором даже не было сцены. И он считался единственным приличным развлекательным заведением на тот момент. Потом я попросил местных показать нам немножко город. И был невероятно поражен, что некоторые места до сих пор хранили следы Второй мировой войны. Обстрелянные дома, представляете? Я уже молчу об отсутствии освещения на улицах и вывески на магазинах еще с 60-х годов", - вспомнил гитарист в интервью для OBOZ.UA.

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Самым большим удивлением для Гудимова была девушка, которая подошла к нему на улице. Она умоляла, чтобы музыканты забрали ее из РФ:

На улице к нам подошла девушка и попросила: "Заберите нас отсюда! Будем делать все, что вы скажете, только вывезите". Я был в шоке от этой фразы. Но только сейчас понимаю до конца всю глубину того ужаса. И это лишь одна маленькая история.

Напомним, ранее мы писали, что "Океану Эльзы" исполняется 30 лет. По случаю юбилея группа показала архивное фото.

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