Миша Крупин заявил, что долгое время состоял в отношениях, но сейчас хочет сосредоточиться на карьере.

Известный украинский певец, экс-участник группы "Коррупция" Миша Крупин сообщил о расставании с девушкой. Артист, который только 15 октября объявил о новом романе, уже успел разорвать новые отношения.

Несмотря на то, что о новом романе музыканта стало известно только вчера, он говорит, что его отношения длились долгое время. По словам Крупина, причиной расставания стало расстояние. Как известно, девушка Миши также была творческим человеком, но имени ее он не раскрывал. Певец рассказывал, что он живет в Харькове, а его уже теперь бывшая избранница - в Киеве. Артист говорит, что именно редкие встречи разрушили их отношения.

"Расстояние - это единственная причина. Мы достаточно длительное время были в таких отношениях. То, что я в основном был в Харькове, а она в Киеве, не пошло нам на пользу", - отметил знаменитость в комментарии "Фактам ICTV.Life".

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В то же время Крупин добавил, что их расставание было мирным и у него нет обид на бывшую. Сейчас они находятся в дружеских отношениях. Пока, как признается музыкант, он не готов к новым романам и хочет сосредоточиться на своей карьере.

"Работы много. Об отношениях подумаю позже. Ну, или они сами меня догонят", - подытожил артист.

К слову, ранее артист был дважды женат, но его браки заканчивались разводом.

Напомним, ранее Миша Крупин пополнил ряды ВСУ. Это было его добровольное решение. Артист признался, где хочет служить.

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