Певица рассказала, что ее экс-муж помогает ВСУ.

Украинская певица Слава Каминская была вынуждена уехать с детьми из Украины из-за войны. Сейчас она находится в Нидерландах, но это не понравилось ее поклонникам.

В сети ее обвиняют в том, что она уехала за границу, а ее экс-муж Эдгар Каминский и вовсе бездействует.

Так, певица решила защитить Эдгара. Она показала скрин их переписки, где просила экс-супруга о помощи для ВСУ. Мужчина сразу же согласился ей помочь и перевел на ее счет почти три миллиона гривень.

"Уважаемые диванные "патриоты", хватит мне писать чушь и клеветать фамилию нашей семьи! Несправедливость бесит. Прям "пир во время чумы"! Кому война, а кому и конкурентов почему бы и не сбрить, опираясь на "псевдо" патриотизм. Так вот, никто ничего никуда не вывозил! Охрана, отмена... Каждый помогает, как может, уж извините. Я думала, нужен хлеб, а оказалось - зрелище", - добавила Каминская.

Напомним, ранее Каминская с детьми вышла на центральную площадь Амстердама и подняла украинский флаг.

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