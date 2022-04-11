Фотографии артистка опубликовала в своем блоге.

Украинская певица Слава Каминская, которая ранее пела в коллективе "НеАнгелы", после начала широкомасштабной войны в Украине уехала в Нидерланды. Туда она отправилась с детьми и мамой, чтобы спасти своих близких о войне.

Тем не менее певица старается поддерживать родную страну даже удаленно, о чем свидетельствуют ее публикации в Instagram.

Так, например, недавно артистка вышла со своими детьми с украинским флагом на площадь Дам в Амстердаме центральную площадь столицы. Снимки звезда обнародовала в блоге, подписав их кратко: "UA".

"Слава Украине! Героям Слава!", - пишут в комментариях поклонники Каминской.

Напомним, недавно Каминская засветилась на сайте эскорт-услуг. Певица восприняла эту новость с юмором.

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