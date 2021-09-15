Стоимость отдыха звездной пары в Турции стала поводом для жарких споров в сети.

Известный украинский радиоведущий и блогер Никита Добрынин и его жена, которую он выбрал в финале шоу "Холостяк", Даша Квиткова вместе с двухмесячным сыном Львом полетят в долгожданный отпуск в Турцию. Стоимость запланированного отдыха пары стала поводом для их хейта в сети.

Читайте такжеЗвездные кумовья: Добрынин и Квиткова окрестили крошечного сынаТак, на своей странице в Instagram Добрынин рассказал, что стоимость семейного отпуска составляет 225 тысяч гривень.

Ведущий признался, что они выбрали лучший отель, в котором отдых с маленьким сыном будет максимально комфортным.

"Да, друзья, сумма именно такая. Мы не ошиблись и даже не переплатили. Мы просто выбрали для себя лучший отель, о котором уже давно мечтали, где можно будет идеально отдыхать с маленьким ребенком", - рассказал в stories экс-"холостяк".

Также он поделился реакцией хейтеров на запланированный отпуск и его стоимость: "Придурки", "Ужас", "Из жира...".

Привела комментарии хейтеров в своих "историях" и Даша: "Понты!", "Фу, зачем показывать, сколько вы тратите?!", "Сколько за путешествие???".

Напомним, Никита Добрынин был участником украинского шоу "Холостяк-9". Победительницей проекта стала Даша Квиткова. Пара поженилась после шоу. Позже у них родился первенец.

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Автор: Ольга Робейко