У девушки обнаружили почечную колику.

Супругу украинского телеведущего Никиты Добрынина, блогершу Дашу Квиткову положили в стационар на сохранение.

Читайте такжеГраймс показала подросшего сына Илона Маска (видео)

По словам Даши, накануне у нее болела спина. Утром боль не прошла и ей пришлось обратиться за помощью к врачу. Девушке сделали все необходимые анализы и выяснили, что у нее почечная колика. Тем не менее ей несколько дней придется полежать в стационаре.

Также Даша рассказала, что с малышом все в порядке. Такая проблема есть у многих беременных, но никакой угрозы для их будущего сына она не несет. Благо, Квиткова не унывает и показывает своим поклонникам палату, в которой лежит. Кроме того, девушка похвалила своего супруга, который очень ее поддерживает в этот период.

"А муж мой всегда рядом. Моя самая сильная поддержка", - подписала фото Квиткова.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич