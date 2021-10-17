В кадре исполнительница позирует рядом с дизайнером.

Известная певица Алла Пугачева "засветилась" в компании дизайнера одежды Игоря Гуляева и щегольнула новым "луком".

Снимки на своей странице в Instagram опубликовал сам Гуляев.

Читайте такжеПугачева "прокололась" с нарядом на дне рождения (фото)В кадре Примадонна позирует рядом с ним. Она одета в утепленную куртку бежевого цвета и обувью в тон. На ней белая водолазка и уже немодная фатиновая миди-юбка. Дополнила она образ массивной цепочкой на шее. Также Алла Борисовна спрятала глаза за солцезащитными очками. А еще у Пугачевой новый шиньон - ведь она недавно перешла на скандинавский блонд.

Стоит отметить, что такое сочетание одежды смотрится весьма странно: обувь не "пляшет" с юбкой, юбка уже немодная, ее пора выбросить из гардероба. К тому же, новый шиньон Примадонны тоже бросается в глаза, видно, что это не ее волосы.

Алла Пугачева: чем она известна

Алла Борисовна Пугачёва – певица, она родилась 15 апреля 1949 года в Москве. В 1965 году была записана первая ее песня.

В 1969 Пугачева начала петь в ансамбле "Новый Электрон".

В 1980-х годах песни Пугачевой обрели популярность. В 1988-м она стала вести программу "Рождественские встречи".

Певица выпустила множество альбомов (около 60).

Алла Пугачева была замужем пять раз: за Орбакасом (1969 – 1971), Стефановичем (1976 – 1980), Болдиным (1985 – 1993), Киркоровым (1994 – 2005) и Галкиным (2011 – наши дни).

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Автор: Виолетта Орлова