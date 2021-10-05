Алла Пугачева пять лет жила с Александром Стефановичем.

Российская модель Элина Зайцева в одном из интервью рассказала, что певица Алла Пугачева и кинорежиссер Александр Стефанович несколько лет были женаты, но он постоянно изменял звезде.

По словам девушки, Стефанович не только регулярно заводил интрижки на стороне, но и в целом не очень хорошо относился к Примадонне. Также оказалось, что одной из причин развода пары стала модель, с которой Александр потом несколько лет вместе жил.

Зайцева рассказала, что познакомился он с моделью на съемочной площадке. А когда Примадонна узнала, просто пришла в бешенство. Кроме того, Элина отметила, что для Стефановича такие интрижки были некой "игрой на грани фола в отношениях".

Напомним, ранее еще одна модель Элина Яцура рассказывала о том, что после развода Пугачева хотела обобрать до нитки Стефановича.

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Примадонна была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

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Автор: Диана Могилевич