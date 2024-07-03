Фокси ответила, за что благодарна мальчику.

Украинская блогерша и любовница бывшего мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу - Анастасия Фокси - впервые за долгое время показала взрослого сына. Она рассказала о важном празднике мальчика.

Сегодня, 2 июля, Станислав отмечает свой день рождения. Он родился в прошлых отношениях блогерши. По случаю праздника в своем Instagram 29-летняя Анастасия опубликовала фотографию сына и оставила теплые слова для него.

Пассия Налкакиоглу выразила благодарность мальчику за то, что он мотивирует ее. Она добавила, что Станислав помогает ей становиться лучше и дарит маме свою безграничную любовь и поддержку.

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"С днем рождения, сыночек! Я благодарна судьбе, что ты мой ребенок. Ты самый лучший мальчик в мире. Я тебя очень люблю. Я благодарна за силу, которую ты мне даришь каждый день, за твою нежность. Ты учишь меня быть лучше. Я счастлива быть твоей мамой. Безумно тебя люблю", - подписала снимок Фокси.

Отношения Фокси и Налкакиоглу - что известно

Впервые об отношениях блогерши и бизнесмена стало известно в начале 2024 года. Их роман развивался стремительно и Мурат даже успел сделать предложение возлюбленной.

В мае пара разошлась, объявив об этом в своих Instagram. Однако позже они показались вместе в Турции на отдыхе, тем самым сообщив о воссоединении. Там Анастасия "засветила" обручальные кольца и намекнула на замужество, но не прокомментировала это никак. При этом в сети блогерша начала называть бизнесмена своим мужем.

На днях сеть всколыхнула новость о вероятном пополнении в семье Мурата и Фокси. Девушка показала тест на беременность, но сам предприниматель не слишком обрадовался, что любимая осветила это в инфопространстве.

Напомним, ранее Анастасия Фокси ответила, какие у нее отношения с 13-летней дочерью Налкакиоглу.

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