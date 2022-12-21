После премьеры легендарной турецкой исторической драмы актеры обрели широкую популярность. Среди фаворитов телезрителей был и Окан Ялабык, сыгравший визиря Османской империи.

Окан Ялабык - известный турецкий актер, который входит в десятку самых привлекательных знаменитых мужчин Турции. Широкой публике он полюбился благодаря роли Ибрагима в культовом сериале "Великолепный век". Но на родине прославился не только этим, а ещё рядом сериалов, а также игрой в театре.

Роль Ибрагима Паши

Все кинокритики и зрители из разных стран утверждают, что Ялабык блестяще сыграл своего персонажа - советника и друга Султана Сулеймана, а также мужа сестры Султана Хатидже.

Окан Ялабык за роль в "Великолепном веке" в 2011 и 2012 годах был удостоен национальной ТВ-премии "Анталия". В одном из интервью "Ибрагим" признался, что создатели высоко оценили его профессионализм, увеличив изначально оговоренный гонорар в два раза.

Видео дня

Высокий уровень актерского мастерства и невероятную харизму подтверждает и огромный фан-клуб артиста. К слову, даже такая головокружительная слава не стала причиной его звёздной болезни.

Окан по сей день продолжает свою работу. Его можно увидеть в сериалах "Моя родина - это ты", "Боль осени", "Магия", "Шедевр", "Под звёздами", "Любовь, любовь".

Следует отметить, что не во всех ролях он был таким же подтянутым харизматичным красавчиком. Для некоторых персонажей ему пришлось набирать вес, отпускать бороду.

Окан Ялабык сейчас

Внешне он изменился с тех пор, как играл в "Великолепном веке". Так, Ялабык немного поправился, а также отпустил бороду. Поклонники по-разному отреагировали на перемены во внешности.

У актера по-прежнему большой фан-клуб. Также он время от времени делает публикации в Инстаграм-блоге.

Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас выглядит сериальная жена Ибрагима Хатидже Султан, которую сыграла Сельма Эргеч.

Вас также могут заинтересовать новости: