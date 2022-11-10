Актрису, которая сыграла эту роль, зовут Сельма Эргеч.

Сельма Эргеч - известная турецкая актриса, которая в культовом сериале "Великолепный век" сыграла Хатидже-султан - сестру султана Сулеймана. Несмотря на созвучность фамилий актеров в реальной жизни (Сельма Эргеч и Халит Эргенч), они не родственники.

Помимо "Великолепного века" у Сельмы было достаточно ролей, сделавших ее популярной. Например, "Сеть 2.0", "Туман и ночь", "Укрощение строптивой", "Моя родина — это ты" и другие. Однако роль в "Великолепном веке" Эргеч считает знаковой не только для карьеры, но и для души.

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Сама звезда однажды высказалась, что в реальной жизни она вообще не похожа на свою героиню. Вот что об этом она говорила в одном из своих интервью:

"Характер Хатидже Султан очень изменился. Иногда меня саму удивляют некоторые вещи, с ней связанные, её образ начал становиться более "вкусным". Хатидже Султан делает то, что я бы в своей жизни никогда не сделаю или даже не смогу сделать. Иногда она молчит там, где я бы высказалась, а там, где я бы промолчала, она сходит с ума. Когда я играю образ, который полностью противоположен мне по характеру, я пытаюсь понять, какие причинно-следственные связи ей движут. В итоге играть её довольно интересно".

В реальной жизни ее стиль и поведение не схожи с Хатидже-султан. Разница хотя бы в том, что Сельма - блондинка. Женщина считает, что этот цвет волос ей больше подходит.

Звезда одного из самых популярных в мире сериалов не любит излишнего пафоса, поэтому одевается крайне просто.

Напомним, в сети показали, как в реальной жизни одевается Нигяр из "Великолепного века".

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