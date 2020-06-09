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Устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова задержали - соцсети (видео)

16:33, 09 июня 2020
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Ефремов устроил смертельное ДТП / фото ua.depositphotos.com

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Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Михаила Ефремова задержали", - говорится в сообщении.

По данным сообщества, актёра вывели из дома в сопровождении полиции — он был в капюшоне и маске. Понятыми позвали двух продавцов из соседнего магазина. 

Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль.

Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер

Актеру грозит 12 лет колонии. 

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Теги: #ДТП#видео#Михаил Ефремов