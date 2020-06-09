Устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова задержали - соцсети (видео)
16:33, 09 июня 2020Звезды
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Актера вывели из дома в сопровождении полиции.
Ефремов устроил смертельное ДТП / фото ua.depositphotos.com
Российского актера Михаила Ефремова, который вчера попал в смертельное ДТП, задержали.
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Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
"Михаила Ефремова задержали", - говорится в сообщении.
По данным сообщества, актёра вывели из дома в сопровождении полиции — он был в капюшоне и маске. Понятыми позвали двух продавцов из соседнего магазина.
Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль.
Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.
Актеру грозит 12 лет колонии.
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