Устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова задержали - соцсети (видео)

Актера вывели из дома в сопровождении полиции.

Российского актера Михаила Ефремова, который вчера попал в смертельное ДТП, задержали.

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Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Михаила Ефремова задержали", - говорится в сообщении.

По данным сообщества, актёра вывели из дома в сопровождении полиции — он был в капюшоне и маске. Понятыми позвали двух продавцов из соседнего магазина.

Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль.

Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

Актеру грозит 12 лет колонии.

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