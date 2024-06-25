Мужчина защищает Украину от оккупантов с начала войны.

Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который сейчас служит в ВСУ, показал новое видео с фронта.

В частности, 44-летний мужчина опубликовал шуточный ролик в своем Instagram, на котором он с побратимами едет на выполнение боевого задания. Андрей поет песню "Хвилюватися немає причин" и подбадривает всех вокруг.

"С таким музыкальным сопровождением мы едем на работу", - прокомментировал побратим Хлывнюка.

Реакция подписчиков

В комментариях подписчики музыканта призвали быть осторожным и продолжать дальше радовать своим творчеством.

"Такой настоящий. Такой наш. Берегите себя! Еще хочу много раз побывать на ваших концертах!"

"С юмором по жизни"

"Спасибо вам за защиту, молюсь за военных, чтобы Бог берег каждого"

"Классные ребята"

"Давно любила за творчество, а сейчас низко кланяюсь за человечность".

К слову, в феврале 2024 года Андрей получил награду от Совета нацбезопасности и обороны Украины за свой профессионализм, отвагу и обеспечение национальной безопасности государства. Хлывнюк сейчас обороняет нашу страну от российских оккупантов и является пилотом ударного дрона.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк высказался об украинских мужчинах, которые живут за границей.

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