Андрей Хлывнюк показал, как едет на боевое задание / фото инстаграм Андрея Хлывнюка

Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который сейчас служит в ВСУ, показал новое видео с фронта.

В частности, 44-летний мужчина опубликовал шуточный ролик в своем Instagram, на котором он с побратимами едет на выполнение боевого задания. Андрей поет песню "Хвилюватися немає причин" и подбадривает всех вокруг.

"С таким музыкальным сопровождением мы едем на работу", - прокомментировал побратим Хлывнюка.

Реакция подписчиков

В комментариях подписчики музыканта призвали быть осторожным и продолжать дальше радовать своим творчеством.

  • "Такой настоящий. Такой наш. Берегите себя! Еще хочу много раз побывать на ваших концертах!"
  • "С юмором по жизни"
  • "Спасибо вам за защиту, молюсь за военных, чтобы Бог берег каждого"
  • "Классные ребята"
  • "Давно любила за творчество, а сейчас низко кланяюсь за человечность".

К слову, в феврале 2024 года Андрей получил награду от Совета нацбезопасности и обороны Украины за свой профессионализм, отвагу и обеспечение национальной безопасности государства. Хлывнюк сейчас обороняет нашу страну от российских оккупантов и является пилотом ударного дрона.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк высказался об украинских мужчинах, которые живут за границей.

Вас также могут заинтересовать новости: