Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который сейчас служит в ВСУ, показал новое видео с фронта.
В частности, 44-летний мужчина опубликовал шуточный ролик в своем Instagram, на котором он с побратимами едет на выполнение боевого задания. Андрей поет песню "Хвилюватися немає причин" и подбадривает всех вокруг.
"С таким музыкальным сопровождением мы едем на работу", - прокомментировал побратим Хлывнюка.
Реакция подписчиков
В комментариях подписчики музыканта призвали быть осторожным и продолжать дальше радовать своим творчеством.
- "Такой настоящий. Такой наш. Берегите себя! Еще хочу много раз побывать на ваших концертах!"
- "С юмором по жизни"
- "Спасибо вам за защиту, молюсь за военных, чтобы Бог берег каждого"
- "Классные ребята"
- "Давно любила за творчество, а сейчас низко кланяюсь за человечность".
К слову, в феврале 2024 года Андрей получил награду от Совета нацбезопасности и обороны Украины за свой профессионализм, отвагу и обеспечение национальной безопасности государства. Хлывнюк сейчас обороняет нашу страну от российских оккупантов и является пилотом ударного дрона.
Напомним, ранее Андрей Хлывнюк высказался об украинских мужчинах, которые живут за границей.