Певец ответил, есть ли у него чувство вины во время туров за границей.

Известный украинский певец, фронтмен группы "Бумбокс", военный Андрей Хлывнюк рассказал об отношении к украинским мужчинам, которых встречает на своих концертах за рубежом. Также музыкант ответил, чувствует ли он вину перед военными, когда выступает в других странах.

По словам Хлывнюка, у него возникает ощущение, что он занимается второстепенным делом. Свою работу он называет легкой по сравнению со службой на фронте.

"Это не то чтобы вина, а такое ощущение, что ты занимаешься второстепенной работой. Хотя это важная работа. Быть культурным амбассадором важно. Работать артистом легко. По сравнению с фронтом - это ничто. Да это утомляет, но это переутомление ничто по сравнению с тем, что происходит на передовой. Специфика моей работы, это вторая линия. Нас не обстреливает вражеская пехота, а только артиллерия и дроны. Имею возможность не сдавать всю кровь. Не жалуемся. Помогут, хорошо, поблагодарим всех, а не помогут, будем самостоятельно", - объяснил артист.

Андрей убежден, что украинцы, которые живут за границей, смотрят на войну по-другому. Они идеализируют страшные события и не имеют представления о реальной ситуации. Музыкант считает, что это нужно менять:

Чем дальше от фронта, тем кровожаднее аудитория. Когда дебелые ребята призывного возраста за границей кричат смерть врагам, то ты такой думаешь: "Окей, ну конечно смерть, ну мы как-то далековато от того места". Для них это что-то иное, какие-то другие люди, рыцари без страха, которые бьются 24/7 со своими золотыми мечами. И надо это как-то немного изменить. Что это не совсем так, и вы, точно такие же рыцари, с тем же страхом, как и те, кто делает эту работу. Не дай Бог они закончатся, то придет ваша очередь".

Напомним, ранее солист группы "Бумбокс" рассказал, что его телеграм-аккаунт взломали мошенники.

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