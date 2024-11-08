Сейчас Джош Бейтсон путешествует и иногда снимается для глянца.

Кто не помнит того милого мальчика с обложки Kinder Chocolate, чей сияющий взгляд и искренняя улыбка сопровождали нас в детстве? Оказывается, этому "мальчику" уже 28 лет!

Джош Бейтсон, британский юноша, который в 6-летнем возрасте стал лицом известного бренда, сегодня - успешная модель, активный пользователь соцсетей, путешественник и заядлый серфер.

Его путь к славе начался случайно: мама привела маленького Джоша на кастинг, где его обаяние и фотогеничность сразу покорили продюсеров. С тех пор мир увидел множество рекламных кампаний с его участием.

Но Джош не ограничился только модельной карьерой. Он получил высшее образование в престижном университете Лафборо, став дипломированным политологом-международником. Кто знает, возможно, когда-то его знания и харизма пригодятся на политической арене?

Сегодня Джош активно путешествует по миру и покоряет волны на серфинге. Он ведет насыщенную и интересную жизнь, в которой нашлось место и для близняшки Эванжелины. Однако о личной жизни парень предпочитает не рассказывать.

Также мужчина активно ведет Инстаграм, где у него 90 тысяч подписчиков. На своей странице в Instagram Джош часто публикует фотографии из путешествий, снимки с модельных сессий, а также делится моментами из личной жизни, не забывая иногда пошутить о своем "сладком" прошлом.

История Джоша Бейтсона - это история об успехе, целеустремленности и умении совмещать разные сферы жизни. Он доказывает, что "мальчик из Kinder" - это не просто милое личико с обложки, а интересная и многогранная личность.

Напомним, голливудская звезда покидает США после победы Трампа на выборах.

Вас также могут заинтересовать новости: