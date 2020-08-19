Невеста Криштиану Роналду засветила жуткий целлюлит

Папарацци засекли Джорджину Родригес.

Невеста известного футболиста Криштиану Роналду Джорджина засветила целлюлит на попе.

Папарацци засекло девушку, когда та позировала в черном раздельном купальнике. Девушка встала на носочки и стало видно "апельсиновую корку" у нее на бедрах.

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Автор: Диана Могилевич