Невеста Криштиану Роналду засветила жуткий целлюлит
16:24, 19 августа 2020Звезды
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Папарацци засекли Джорджину Родригес.
Девушка отдыхала с женихом / instagram.com/miss_georginarodriguez
Невеста известного футболиста Криштиану Роналду Джорджина засветила целлюлит на попе.
Папарацци засекло девушку, когда та позировала в черном раздельном купальнике. Девушка встала на носочки и стало видно "апельсиновую корку" у нее на бедрах.
Девушка отдыхала с женихом / instagram.com/miss_georginarodriguez
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