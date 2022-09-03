Узнать актера становится все сложнее и сложнее.

Ирландский актер Джек Глисон, наиболее известен ролью Джоффри Баратеона в телесериале "Игра престолов", изменился до неузнаваемости.

В сериале он сыграл подлого персонажа. Актер настолько вжился в роль, что поклонникам было сложно отделить его как человека от персонажа. Пока "Игра престолов" была на пике популярности, Глисон постоянно сталкивался с травлей в социальных сетях.

Видимо, чтобы откреститься от роли в телесериале, он поставил на паузу свою кинокарьеру после четвертого сезона "Игры престолов" и начал менять свою внешность. Если ранее он выглядел молодо, красил волосы в светлый цвет и был достаточно худым, то сейчас он кардинально изменился.

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Глисон отрастил усы, изрядно поправился, отрастил волосы и вернулся в естественному цвету. Но поклонникам изменения в его внешности не понравились. В социальных сетях они пишут, что он выглядит ужасно, еще хуже, чем было. А усы, по их мнению, его только портят.

Напомним, звезда сериала "Дикая Роза" Вероника Кастро запомнилась зрителям молоденькой и задорной девушкой, но если взглянуть на ее нынешний внешний вид, то узнать ее сложно.

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