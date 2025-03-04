Правоохранители сообщили, что обнаружили тела супругов в разных частях дома.

Известный американский актер, дважды получавший премию "Оскар" Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе, США, 26 февраля. Причина их смерти ранее не раскрывалась, однако судебно-медицинский эксперт Майкл Баден предположил, почему супругов могло не стать в один день.

Как пишет издание People, правоохранители сообщили, что тело звезды и его избранницы были обнаружены в разных частях дома. Как известно, в этот день также умерла и собака пары, которую нашли рядом с женщиной. По данным полиции, они умерли за несколько дней до того, как их нашли мертвыми.

Из-за чего умер Джин Хэкмен

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза рассказал, что кардиостимулятор артиста в последний раз работал 17 февраля. Это может свидетельствовать, что знаменитости не стало именно в этот день, а его тело обнаружили аж через девять дней после смерти. Баден предположил, что причиной смерти стала остановка сердца.

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"Вскрытие показало, что у него не было никаких травм. Не было никакого угарного газа. И у него была самая распространенная причина смерти в этой стране - тяжелая болезнь сердца, ишемическая болезнь и высокое кровяное давление", - рассказал судмедэксперт.

Какова причина смерти Бетси Аракавы

Женщину нашли в ванной комнате рядом с бутылкой медикаментов и обогревателем. По мнению Майла, жена актера могла найти мужа без сознания, после чего она побежала искать лекарства против давления. Правоохранители указывают, что в ванной также были найдены таблетки для щитовидной железы, лекарства против давления и тайленол. Судмедэксперт считает, что Аракава могла упасть из-за стресса или поскользнуться, в результате чего получила внутреннюю травму головы. Поскольку рядом с супругами никого не было рядом, им вовремя не оказали помощь.

"Возможно, она ударилась головой во время падения и получила какую-то внутреннюю травму мозга, которая не проявляется внешне, или кровотечение изнутри мозга", - сказал Баден.

Почему умерла собака

У супругов была немецкая овчарка, которую также нашли мертвой рядом с женой звезды фильмов "Разговор" и "Миссисипи в огне". Эксперт отметил, что загадочная смерть домашнего любимца пары наступила по естественным причинам. Дело в том, что животное, вероятно, в течение девяти дней ничего не ело и не пило, поэтому умерло из-за обезвоживания. А вот другие две собаки, которые находились на улице, выжили. Правоохранители пока не дают комментариев относительно смерти только одного любимца актера и его избранницы.

Напомним, ранее в РФ умер композитор из Украины Корчинский, который писал музыку для Кобзона и Долиной. Пианисту внезапно стало плохо, и он потерял сознание.

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