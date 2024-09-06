В украинский прокат фильм выйдет 26 декабря 2024 года.

Кинокомпания Paramount Pictures выпустила трейлер приключенческой фантастической комедии "Еж Соник 3" (Sonic the Hedgehog 3), снятого по мотивам одноименной серии видеоигр от Sega.

В новом фильме, который снова объединит игровые элементы с анимационными, антропоморфный еж Соник и лисенок Тейлс теперь работают вместе с ехидной Наклзом, с которым еще в прошлой части они враждовали. Вместе они отправляются на поиски опасного Ежа Шедоу (в оригинальном дубляже его озвучил сам Киану Ривз!), который сбежал из тайной лаборатории и теперь угрожает всему миру (этот персонаж уже появлялся в сцене после титров фильма ("Еж Соник 2"). Понимая, что противник слишком силен, троица космических героев решает обратиться за помощью к главному антагонисту двух предыдущих частей – сумасшедшему доктору Айво Роботнику.

Также из трейлера стало известно, что Джим Керри сыграет в новом фильме сразу двух персонажей – Роботника и его дедушку, также ученого Джеральда Роботника.

Кроме того, к ролям "живых" персонажей в триквеле вернутся Джеймс Марсден ("Трасса 60", франшиза "Люди Икс"), Тика Самптер (сериал "Сплетница"), Шемар Мур (сериалы "Мыслить как преступник", "Спецназ города ангелов"), Наташа Ротвелл ("Чудо-женщина 1984", сериал "Белый лотос") и Ли Мадждуб (сериалы "100", "Побег из тюрьмы").

Среди новых имен в касте – Кристен Риттер, известная по сериалам "Джессика Джонс", "Во все тяжкие" и "Любовь и смерть".

Режиссером фильма выступил Джефф Фаулер, который снял две предыдущие части "Соника", а также фильм "Там, где живут чудовища" (2009).

В украинский прокат фильм выйдет 26 декабря 2024 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H film distribution.

Напомним, первый фильм серии "Еж Соник" вышел на экраны в 2020 году и получил скорее положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей, и в несколько раз окупился в прокате. Также "Соник" показал лучший на тот момент старт среди всех фильмов по играм в США.

Скивел фильма вышел в 2022 году и также был тепло воспринят зрительской аудиторией, а также имел высокие кассовые сборы.

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