Кинокомпания Paramount Pictures выпустила трейлер приключенческой фантастической комедии "Еж Соник 3" (Sonic the Hedgehog 3), снятого по мотивам одноименной серии видеоигр от Sega.
В новом фильме, который снова объединит игровые элементы с анимационными, антропоморфный еж Соник и лисенок Тейлс теперь работают вместе с ехидной Наклзом, с которым еще в прошлой части они враждовали. Вместе они отправляются на поиски опасного Ежа Шедоу (в оригинальном дубляже его озвучил сам Киану Ривз!), который сбежал из тайной лаборатории и теперь угрожает всему миру (этот персонаж уже появлялся в сцене после титров фильма ("Еж Соник 2"). Понимая, что противник слишком силен, троица космических героев решает обратиться за помощью к главному антагонисту двух предыдущих частей – сумасшедшему доктору Айво Роботнику.
Также из трейлера стало известно, что Джим Керри сыграет в новом фильме сразу двух персонажей – Роботника и его дедушку, также ученого Джеральда Роботника.
Кроме того, к ролям "живых" персонажей в триквеле вернутся Джеймс Марсден ("Трасса 60", франшиза "Люди Икс"), Тика Самптер (сериал "Сплетница"), Шемар Мур (сериалы "Мыслить как преступник", "Спецназ города ангелов"), Наташа Ротвелл ("Чудо-женщина 1984", сериал "Белый лотос") и Ли Мадждуб (сериалы "100", "Побег из тюрьмы").
Среди новых имен в касте – Кристен Риттер, известная по сериалам "Джессика Джонс", "Во все тяжкие" и "Любовь и смерть".
Режиссером фильма выступил Джефф Фаулер, который снял две предыдущие части "Соника", а также фильм "Там, где живут чудовища" (2009).
В украинский прокат фильм выйдет 26 декабря 2024 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H film distribution.
Напомним, первый фильм серии "Еж Соник" вышел на экраны в 2020 году и получил скорее положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей, и в несколько раз окупился в прокате. Также "Соник" показал лучший на тот момент старт среди всех фильмов по играм в США.
Скивел фильма вышел в 2022 году и также был тепло воспринят зрительской аудиторией, а также имел высокие кассовые сборы.