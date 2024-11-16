Ушла из жизни его старшая сестра.

В семье известного актера Джима Керри случилось горе. Умерла его родная старшая сестра Рита.

Печальную новость сообщил муж покойной Алекс в Facebook.

"С тяжелым сердцем и глубокой печалью, в окружении своей семьи и друзей Рита умерла мирно и тихо", - написал он.

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Что стало причиной смерти и сколько лет было женщине - мужчина не отметил.

Он лишь написал, что был с Ритой 16 лет вместе, однако официальную свадьбу они устроили только в 2023 году. Алекс также поделился некоторыми воспоминаниями о любимой:

"Мы путешествовали по миру и встретили много людей, которых считаем друзьями. Рита была моим лучшим другом, моей возлюбленной и моей прекрасной женой. У Риты всегда была любящая душа, и она хотела помочь всем, даже совершенно незнакомым людям. Она наполняла сердце каждого радостью и я никогда не забуду эту прекрасную и удивительно талантливую женщину. Увидимся. У тебя действительно было лучшее время в жизни. Твой лучший друг и муж Алекс".

К слову, сам Джим Керри пока публично не отреагировал на смерть сестры.

Напомним, ранее певица Мадонна сообщила о потере родного человека. У нее умер младший брат 64-летний Кристофер Чикконе.

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